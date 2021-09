Ciclismo | Julian Alaphilippe si conferma campione del mondo Male gli azzurri

(Di domenica 26 settembre 2021) Grande sconfitto il belga Wout Van Aert, dato grande favorito alla vigilia e che non ha saputo concretizzare il grande lavoro svolto da Remco Evenepoel L'articolo proviene da Firenze Post.

Julian Alaphilippe ha mantenuto il titolo di campione del mondo di ciclismo, domenica a Leuven (Belgio). Il francese ha vinto da solo dopo un attacco decisivo a 17 chilometri dal traguardo. È il primo corridore a riconfermarsi campione del mondo su strada dal 2013. Il campione del mondo di ciclismo su strada è ancora Julian Alaphilippe. Dopo il trionfo conquistato a Imola nel 2020, il corridore francese si è imposto anche nella rassegna iridata di Lovanio, nel cuore delle Fiandre. ROMA (ITALPRESS) – Julian Alaphilippe si è laureato per il secondo anno consecutivo campione del mondo di ciclismo, al termine della prova su strada riservata ai professionisti culminata dopo i 268.3 km. Mondiali di ciclismo ancora in corso nelle Fiandre, in Belgio, con il comasco Davide Ballerini costretto a fare da spettatore dopo la caduta nelle fasi iniziali della corsa.