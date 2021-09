Ciclismo, Italia: serve l’invenzione ai Mondiali. Gli azzurri puntano sulla forza del collettivo (Di domenica 26 settembre 2021) Il percorso ormai ce l’hanno ben in mente i corridori. Lo hanno visto, lo hanno anche testato. Non è durissimo, come dimostrato nelle varie prove di questi giorni, ma c’è spazio per fare la differenza. È arrivata finalmente una delle domeniche più attese dell’anno a livello ciclistico: quella della prova in linea dei Mondiali a livello maschile. 268,3 chilometri da Anversa a Lovanio per assegnare la maglia iridata. Dopo le emozioni e le lacrime versate tra venerdì e sabato con Filippo Baroncini tra gli under 23 ed Elisa Balsamo nella gara femminile, l’Italia vuol provare nuovamente a timbrare il cartellino. serve un miracolo, un’impresa assoluta: gli azzurri infatti non vincono il titolo dal lontano 2008, quando a Varese si impose Alessandro Ballan. Anche quest’anno un Italiano non parte tra i ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Il percorso ormai ce l’hanno ben in mente i corridori. Lo hanno visto, lo hanno anche testato. Non è durissimo, come dimostrato nelle varie prove di questi giorni, ma c’è spazio per fare la differenza. È arrivata finalmente una delle domeniche più attese dell’anno a livello ciclistico: quella della prova in linea deia livello maschile. 268,3 chilometri da Anversa a Lovanio per assegnare la maglia iridata. Dopo le emozioni e le lacrime versate tra venerdì e sabato con Filippo Baroncini tra gli under 23 ed Elisa Balsamo nella gara femminile, l’vuol provare nuovamente a timbrare il cartellino.un miracolo, un’impresa assoluta: gliinfatti non vincono il titolo dal lontano 2008, quando a Varese si impose Alessandro Ballan. Anche quest’anno unno non parte tra i ...

Advertising

Eurosport_IT : ??????? L'Italia ai Mondiali di Ciclismo 2021: ?? Filippo Ganna - Prova a Cronometro (??) ?? Team Realy Misto ?? Filippo… - repubblica : Mondiali di ciclismo, l'Italia trionfa anche tra le donne: Elisa Balsamo vince la medaglia d'oro su strada - poliziadistato : La nostra atleta #Fiammeoro @Elisa_balsamo è campionessa del Mondo di ciclismo nella prova in linea! ?? Con una gran… - OA_Sport : Ciclismo: è il grande giorno! Van Aert e Van der Poel, due uomini per la vittoria. Ma occhio ai segnali dall'Italia… - AndreaDjabali : Congratulazioni ad @Elisa_balsamo per essersi laureata Campionessa del Mondo di ciclismo, categoria Elite, corsa in linea. Viva l'Italia! ???? -