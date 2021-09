Ciclismo | il saluto di Cassani | “E’ speciale finire la mia avventura da ct su un palcoscenico del genere”

Leggi su sportface

(Di domenica 26 settembre 2021) Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Davide, nel corso di una breve intervista concessa a RaiSport, si è congedato dopo la prova in linea uomini elite dei Mondiali 2021: “E’ stata una giornatala miada commissario tecnico su undelè stato da pelle d’oca. Non avevo mai visto così tanta gente come oggi. Ringrazio la Federazione, i ragazzi, tutti coloro che in questi otto anni mi hanno aiutato. Da domani non sarò più il ct, è stata una esperienza straordinaria. Cosa farò? Non lo so, vedremo. Mi incontrerò con il presidente Cordiano Dagnoni e poi avrò le idee un po’ più chiare”. SportFace.