Ciclismo | il borsino dei favoriti dei Mondiali | Van Aert parte in prima fila | ma il tracciato è perfetto per van der Poel

(Di domenica 26 settembre 2021) E’ giunto, finalmente, il giorno della prova in linea riservata agli uomini Elite dei2021 disu strada. Il grande favorito della vigilia, dopo un Tour of Britain letteralmente dominato, non può che essere Wout Van. Il belga è decisamente adatto alcasalingo e possiede uno spunto veloce tale che può pensare di vincere la maglia con l’effige dell’arcobaleno sia in caso di volata ristretta che in caso di sprint numeroso. Ci sarebbe, però, un corridore ancor più adatto di Vana questo percorso, vale a dire il suo eterno rivale Mathieu van der. Gli strappetti delfiammingo, uniti all’arrivo che tira all’insù, rendono questo Mondialeper il neerlandese. Il figlio e nipote d’arte, però, ha avuto ...