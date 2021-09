Ciclismo, Dagnoni: “Mondiali fantastici, Italia prima nel medagliere” (Di domenica 26 settembre 2021) La prova in linea maschile Elite, con la vittoria di Alaphilippe e il decimo posto di Colbrelli, ha chiuso il programma dei Mondiali delle Fiandre 2021 di Ciclismo su strada. Una rassegna iridata molto positiva per l’Italia, che chiude al primo posto del medagliere con tre medaglie d’oro e un bronzo. “È stato un mondiale fantastico, abbiamo chiuso col primo posto nel medagliere” ha detto Cordiano Dagnoni, presidente della FederCiclismo. Dagnoni ha commentato anche l’ultima gara, la prova in linea uomini vinta da Alaphilippe: “Ovviamente non può essere sempre festa: non siamo stati fortunati ma abbiamo corso bene, peccato per la caduta iniziale che ha messo fuori gioco due pedine importanti per noi. Bisogna dare onore al merito del vincitore perché è ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) La prova in linea maschile Elite, con la vittoria di Alaphilippe e il decimo posto di Colbrelli, ha chiuso il programma deidelle Fiandre 2021 disu strada. Una rassegna iridata molto positiva per l’, che chiude al primo posto delcon tre medaglie d’oro e un bronzo. “È stato un mondiale fantastico, abbiamo chiuso col primo posto nel” ha detto Cordiano, presidente della Federha commentato anche l’ultima gara, la prova in linea uomini vinta da Alaphilippe: “Ovviamente non può essere sempre festa: non siamo stati fortunati ma abbiamo corso bene, peccato per la caduta iniziale che ha messo fuori gioco due pedine importanti per noi. Bisogna dare onore al merito del vincitore perché è ...

