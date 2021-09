Chiara Ferragni e Fedez svelano i motivi della loro litigata | “Abbiamo discusso di brutto” FOTO

(Di domenica 26 settembre 2021)e la discussione sullo yacht Dopo un’estate in cui si è parlato tanto di Can Yaman e Diletta Leotta, qualche settimana fa il magazine Chi ha postato degli scatti di unaabbastanza vivace tra i Ferragnez, ovvero. Il periodico diretto da Alfonso Signorini ha scritto nell’articolo L'articolo proviene da KontroKultura.

Fedez è da molti considerato come il marito - oggetto di. Definizione che fa a botte con il concetto di parità dei sessi che, in questo caso, può essere invertito perché a essere oggetto di scherno è l'uomo e non la donna. I Ferragnez , ...e Fedez hanno parlato della genesi della loro lite che si è verificata quasi un mese fa su uno yacht sul lago di Como, alla vigilia del loro terzo anniversario di matrimonio. La coppia ...Chiara Ferragni ha dato il buongiorno ai suoi fan con una serie di foto bollenti. Video e scatti sensuali: occhio al tatuaggio nascosto Buongiorno in allegria per Chiara Ferragni. L’influencer, ...Lo scorso 24 settembre è uscito Meglio Del Cinema, il nuovo singolo di Fedez dedicato a sua moglie Chiara Ferragni. Il brano era stato eseguito per ...