Chi è la figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, Natalia Mastrota (Di domenica 26 settembre 2021) Natalia Mastrota è la figlia della celebre coppia anni '90 composta da Giorgio Mastrota e Natalia Estrada ed ha deciso di intraprendere un percorso di vita molto diverso da quello dei genitori. La figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada si chiama Natalia Mastrota e, pur essendo nata dall'amore di due veri e propri miti della tv degli anni '90, a quanto pare il presentatore e la showgirl non sono riusciti a trasmettere alla figlia l'amore per le luci del mondo dello spettacolo. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 settembre 2021)è ladella celebre coppia anni '90 composta daed ha deciso di intraprendere un percorso di vita molto diverso da quello dei genitori. Ladisi chiamae, pur essendo nata dall'amore di due veri e propri miti della tv degli anni '90, a quanto pare il presentatore e la showgirl non sono riusciti a trasmettere allal'amore per le luci del mondo dello spettacolo. ...

Advertising

Immaguarino6 : RT @ilpontedoro: | ??? #inpreghieraperilmondo: 'Padre nostro, Padre di tutti, Padre che ascolti il grido dei poveri; Padre che sei nei ciel… - ilpontedoro : | ??? #inpreghieraperilmondo: 'Padre nostro, Padre di tutti, Padre che ascolti il grido dei poveri; Padre che sei n… - mdream_m : RT @SempreSperare: @MauroLeonardi3 Signore sempre per mia figlia Ti prego Signore confido in Te,per Maria la figlia di @Nico00719302 per la… - Risorgiamo : @Trikket34 Byoblu è figlia del SISTEMA! Lo si sa da SEMPRE, per chi lo vuole sapere ovviamente! Ma inutile ribadi… - SempreSperare : @MauroLeonardi3 Signore sempre per mia figlia Ti prego Signore confido in Te,per Maria la figlia di @Nico00719302 p… -