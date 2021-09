Chi balla meglio il tweet a Napoli: parola di chi dà lievito alle campagne elettorali (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – Francesco Nicodemo: consigliere comunale dem col secondo mandato della Iervolino, consigliere per la comunicazione del Pd e poi di Matteo Renzi a Palazzo Chigi, fondatore di lievito Consulting. “Con Noemi Borghese e Natale De Gregorio, dal gennaio di quest’anno”. E’ passato molto di più dai tempi della Fonderia, la Leopolda napoletana. “Era il 2014, un’era geologica fa”. Cosa ne è rimasto? “Quel progetto aveva l’ambizione di dare spazio a una nuova classe dirigente. Non ha avuto successo”. Ora vive a Roma: cosa arriva nella capitale di questa campagna elettorale di Napoli? “Arriva che è moscia”. E’ la più lunga di sempre. “Vuoi per il periodo in cui si va a votare, a ottobre, sia per la pandemia, percepisco la gente distratta, lontana. Ma non solo a Napoli”. Su Repubblica di oggi ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 5 minuti– Francesco Nicodemo: consigliere comunale dem col secondo mandato della Iervolino, consigliere per la comunicazione del Pd e poi di Matteo Renzi a Palazzo Chigi, fondatore diConsulting. “Con Noemi Borghese e Natale De Gregorio, dal gennaio di quest’anno”. E’ passato molto di più dai tempi della Fonderia, la Leopolda napoletana. “Era il 2014, un’era geologica fa”. Cosa ne è rimasto? “Quel progetto aveva l’ambizione di dare spazio a una nuova classe dirigente. Non ha avuto successo”. Ora vive a Roma: cosa arriva nella capitale di questa campagna elettorale di? “Arriva che è moscia”. E’ la più lunga di sempre. “Vuoi per il periodo in cui si va a votare, a ottobre, sia per la pandemia, percepisco la gente distratta, lontana. Ma non solo a”. Su Repubblica di oggi ...

