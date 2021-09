Champions, i club incassano: ecco i primi pagamenti (Di domenica 26 settembre 2021) I club incassano dai premi per la partecipazione alla Champions League. L’Uefa infatti versa durante il corso della stagione le cifre relative ai bonus e simili, con un calendario di pagamenti già stabiliti all’inizio della competizione. La Federcalcio continentale verserà complessivamente 2 miliardi ai 32 club che scenderanno in campo in Champions nella stagione 2021/22. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 26 settembre 2021) Idai premi per la partecipazione allaLeague. L’Uefa infatti versa durante il corso della stagione le cifre relative ai bonus e simili, con un calendario digià stabiliti all’inizio della competizione. La Federcalcio continentale verserà complessivamente 2 miliardi ai 32che scenderanno in campo innella stagione 2021/22. L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie I club incassano con la Champions: ecco i primi pagamenti: I club incassano dai premi per la part… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: I club incassano con la Champions: arrivano i primi pagamenti - CalcioFinanza : I club incassano con la Champions: arrivano i primi pagamenti - markorokusaki : @giekkk @RiccardoLana2 @auro_milan La champions e inarrivabile per tutti trane 4-5 club. Milan non e una di loro. E… - BiffiLuca : @PanzerUberAlles @AdolfoCrotti In Germania manco la coppa di paese però, sei bravo portati a casa un trofeo minore,… -