Centrodestra | Meloni “Partiti diversi Ognuno ha proprio leader”

(Di domenica 26 settembre 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – “Il tema deldelè un tema che appassiona voi, noi siamo una coalizione fatta di, ciascuno è ildel suo partito”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia, oggi in piazza a Bologna per un impegno elettorale in vista delle Amministrative di ottobre. “Dopo di che – ha aggiunto – le regole neldicono che quando arrivano le elezioni politiche quello che arriva primo ha diritto a esprimere il candidato premier da sottoporre al Presidente della Repubblica. Attualmente, la Lega è considerata il primo partito ma è anche difficile immaginare che ci sia uno che governa tutti, perchè noi siamo opposizione gli altri sono al Governo. Interpretate questo tema della ...

Alle politiche son convinto che ilstravince e la Lega sarà il traino, però mancano ancora alcuni mesi'. Così Matteo Salvini , in visita a Porta Portese, risponde a GiorgiaCampagna elettorale verso la fine con il comizio in pazza Duomo di Giorgiaa sostegno del candidato diLuca Bernardo. Mentre il candidato di centrosinistra Beppe Sala chiuderà la ...BOLOGNA (ITALPRESS) - "Il tema del leader del Centrodestra è un tema che appassiona voi, noi siamo una coalizione fatta di partiti diversi, ciascuno è il ...Indizi e tracce. Di certo non c’è niente di più, ma a volte bastano quelli per capire che aria tira. E cosa dobbiamo aspettarci sul fronte elettorale a Lodi città in vista della primavera 2022. Davant ...