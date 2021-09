Centrodestra | Meloni “Partiti diversi Ognuno ha proprio leader”

(Di domenica 26 settembre 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – “Il tema deldelè un tema che appassiona voi, noi siamo una coalizione fatta di, ciascuno è ildel suo partito”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia, oggi in piazza a Bologna per un impegno elettorale in vista delle Amministrative di ottobre. “Dopo di che – ha aggiunto – le regole neldicono che quando arrivano le elezioni politiche quello che arriva primo ha diritto a esprimere il candidato premier da sottoporre al Presidente della Repubblica. Attualmente, la Lega è considerata il primo partito ma è anche difficile immaginare che ci sia uno che governa tutti, perchè noi siamo opposizione gli altri sono al Governo. Interpretate questo tema della ...

...anche una regione del Sud' anche in considerazione degli equilibri nazionali del. 'La ... Salvini gela anche l'asse fra Giorgiae Nello Musumeci, che ha proposto di recente alla ...Alle politiche son convinto che ilstravince e la Lega sarà il traino, però mancano ancora alcuni mesi'. Così Matteo Salvini , in visita a Porta Portese, risponde a GiorgiaBOLOGNA (ITALPRESS) - "Il tema del leader del Centrodestra è un tema che appassiona voi, noi siamo una coalizione fatta di partiti diversi, ciascuno è il ...Indizi e tracce. Di certo non c’è niente di più, ma a volte bastano quelli per capire che aria tira. E cosa dobbiamo aspettarci sul fronte elettorale a Lodi città in vista della primavera 2022. Davant ...