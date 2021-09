Castori: “Siamo sulla strada giusta, ecco quando l’abbiamo capito” (Di domenica 26 settembre 2021) Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto della situazione in casa granata. Di seguito le sue parole. “Serviranno grinta e cuore, ma la strada da seguire è questa. l’abbiamo capito sabato scorso con l’Atalanta, dove abbiamo fatto bene. I nostri progressi sono evidenti e oggi speriamo di guadagnare dei punti. Le prestazioni non sono state accompagnate dai risultati, sono convinto che saremo un osso duro non appena la condizione fisica migliorerà”. Foto: Sito Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) Fabrizio, allenatore della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto della situazione in casa granata. Di seguito le sue parole. “Serviranno grinta e cuore, ma lada seguire è questa.sabato scorso con l’Atalanta, dove abbiamo fatto bene. I nostri progressi sono evidenti e oggi speriamo di guadagnare dei punti. Le prestazioni non sono state accompagnate dai risultati, sono convinto che saremo un osso duro non appena la condizione fisica migliorerà”. Foto: Sito Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

