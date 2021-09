Castori | «Abbiamo giocato un’altra grande partita ma non riusciamo a capitalizzare le occasioni»

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Castori: “Non abbiamo segnato, questo è stato il problema di oggi, ma abbiamo giocato una grande partita'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Castori: “Non abbiamo segnato, questo è stato il problema di oggi, ma abbiamo giocato una grande partita'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Castori: “Non abbiamo segnato, questo è stato il problema di oggi, ma abbiamo giocato una grande partita'… - apetrazzuolo : SALERNITANA - Castori: “Non abbiamo segnato, questo è stato il problema di oggi, ma abbiamo giocato una grande part… - napolimagazine : SALERNITANA - Castori: “Non abbiamo segnato, questo è stato il problema di oggi, ma abbiamo giocato una grande part… -

Ultime Notizie dalla rete : Castori Abbiamo

Commenta per primo Fabrizio, allenatore della Salernitana , parla ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta sul campo del Sassuolo: 'giocato una grande partita, ma nonrealizzato le occasioni che...... il tecnico della Salernitana Fabrizioha parlato della sua squadra: "La strada è quella giusta, locapito dalla gara con l'Atalanta. I progressi sono evidenti, speriamo di ...Le parole del tecnico della Salernitana Fabrizio Castori dopo la sconfitta in casa del Sassuolo nella sfida valida per la sesta giornata della Serie A 2021/2022.Tre prestazioni differenti, quella col Torino ha stonato. Domani rigiochiamo in casa e dobbiamo dimostrare che è stata un'eccezione. Siamo stati meno bravi del solito nella sfida coi granata, contro l ...