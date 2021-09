Advertising

lamettadodo : @minGiustizia complimenti per il caso laura ziliani! la matematica torna sempre 1+1 fa sempre 2, forse chi ha indag… - TelevideoRai101 : Caso Ziliani, uccisa per soffocamento? - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Caso Ziliani, l'ex vigilessa stordita coi farmaci poi soffocata nel sonno #LauraZiliani - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Caso Ziliani, l'ex vigilessa stordita coi farmaci poi soffocata nel sonno #LauraZiliani - MediasetTgcom24 : Caso Ziliani, l'ex vigilessa stordita coi farmaci poi soffocata nel sonno #LauraZiliani -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Ziliani

commenta Lauraè stata stordita dai farmaci, ma non uccisa dal composto di benzodiazepine trovato nel suo corpo. Gli inquirenti sono convinti che l'ex vigilessa bresciana sia stata soffocata con un cuscino ...MILANO. P er ammazzare Laura, imbottita com'era di benzodiazepine, sarebbe bastato tapparle la bocca e chiuderle il naso con due dita. È un'ipotesi a cui lavorano gli investigatori che ancora non hanno stabilito come sia ...Ha 25 anni ed l'unica figlia di Laura Ziliani rimasta estranea all'inchiesta. Soffre di un "lieve ritardo cognitivo" ha scritto il magistrato, viveva con la madre, suo unico punto di riferimento ...Dunque - secondo chi indaga - non sarebbe stato il composto di benzodiazepine trovato nel suo corpo (che l'avrebbe solo stordita) a provocarne la morte. Martedì gli interrogatori di garanzia dei tre a ...