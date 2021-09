Carmen Consoli a FqMagazine: “Per 30 anni i Governi hanno detto che con la cultura non si mangia, siamo considerati ‘parassiti’ che possono contagiare ai concerti” (Di domenica 26 settembre 2021) Sei anni di assenza ma con tante cose da dire. Carmen Consoli è tornata con l’album “Volevo fare la rockstar” che racchiude in sé il suo mondo fatto di affetti ma anche di una visione nuda e cruda di certa società e politica. Ed ecco la metafora di certi manager e politici che promettono facili prodigi che sanno far leva sulle debolezze d’ognuno (“Mago Magone”), le guerre, la povertà dell’Africa e dei millantatori di verità (“Qualcosa di me che non ti aspetti”) e contro il sovranismo (“L’uomo nero”). Non mancano i momenti più intimi come la lettera al figlio Carlo (“Le cose di sempre”), al padre (“Armonie numeriche”) e la confessione delle paure più intime (“Imparare dagli alberi a camminare”). Carmen Consoli è l’anti diva per eccellenza, vive tra Catania e la residenza estiva a Punta Lazzo, sull’Etna, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Seidi assenza ma con tante cose da dire.è tornata con l’album “Volevo fare la rockstar” che racchiude in sé il suo mondo fatto di affetti ma anche di una visione nuda e cruda di certa società e politica. Ed ecco la metafora di certi manager e politici che promettono facili prodigi che sanno far leva sulle debolezze d’ognuno (“Mago Magone”), le guerre, la povertà dell’Africa e dei millantatori di verità (“Qualcosa di me che non ti aspetti”) e contro il sovranismo (“L’uomo nero”). Non mancano i momenti più intimi come la lettera al figlio Carlo (“Le cose di sempre”), al padre (“Armonie numeriche”) e la confessione delle paure più intime (“Imparare dagli alberi a camminare”).è l’anti diva per eccellenza, vive tra Catania e la residenza estiva a Punta Lazzo, sull’Etna, ...

Gbrlbrg : coinquilino mi fa odiare Carmen consoli mentre la ascolta di continuo impegnandosi in cucina con ricette assurde co… - radiocalabriafm : CARMEN CONSOLI - LA BELLEZZA DELLE COSE - flamanc24 : RT @RollingStoneita: In ‘Volevo fare la rockstar’ c’è tutta la storia di Carmen Consoli. Ce l’ha raccontato in un’intervista @CarmenConsol… - marcocatalini2 : 'Carmen Consoli - VOLEVO FARE LA ROCKSTAR - la recensione di -