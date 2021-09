Carlos Sainz, Ferrari d’assalto nel GP Russia: podio fantastico nelle steppe (Di domenica 26 settembre 2021) Le steppe russe si tingono (anche) di rosso. Il cavallo, in Russia, abita queste affascinanti lande galoppando allo stato brado in un’ambientazione che, a tratti, sembra esser uscita da romanzi avventurosi o fantasy. Dalla natura incontaminata di questo verdeggiante e colorato panorama, arriviamo ad un nuovo habitat scelto per prosperare da un altro cavallino (rampante): ci troviamo a Sochi, sede del Gran Premio di Formula Uno. Carlos Sainz e la sua Ferrari sono riusciti a piazzarsi al terzo posto della corsa bolscevica soverchiando i pronostici iniziali. Segno certo di quanto gli eleganti quadrupedi si trovino a proprio agio in terra russa. È un passo verso la rinascita per il team di Maranello? Carlos Sainz, la Ferrari rinasce ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Lerusse si tingono (anche) di rosso. Il cavallo, in, abita queste affascinanti lande galoppando allo stato brado in un’ambientazione che, a tratti, sembra esser uscita da romanzi avventurosi o fantasy. Dalla natura incontaminata di questo verdeggiante e colorato panorama, arriviamo ad un nuovo habitat scelto per prosperare da un altro cavallino (rampante): ci troviamo a Sochi, sede del Gran Premio di Formula Uno.e la suasono riusciti a piazzarsi al terzo posto della corsa bolscevica soverchiando i pronostici iniziali. Segno certo di quanto gli eleganti quadrupedi si trovino a proprio agio in terra russa. È un passo verso la rinascita per il team di Maranello?, larinasce ...

Roby_Passarelli : GP Russia, Hamilton: 'McLaren, mi spiace'. Verstappen: 'Ringrazio la pioggia' - Fra_mendes_ : È scientificamente provato che se Carlos Sainz arriva a podio la gara di Charles Leclerc va malissimo - STnews365 : F1, i due volti della Ferrari: Sainz gioisce, Leclerc sconsolato. Lo spagnolo Carlos Sainz arriva terzo dopo un ott… - GianlucaJu : #SkyMotori in Turchia verrà montato il nuovo motore anche a Carlos Sainz? - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Leclerc non riesce a trovare nessun elemento positivo dal suo Gran Premio di Russia, deciso in negativo dalla sce… -