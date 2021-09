Caos dopo il derby, Mourinho diserta la conferenza stampa, il motivo! (Di domenica 26 settembre 2021) Continuano le polemiche di Jose Mourinho dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio per 3-2. dopo aver parlato ai microfoni di Dazn e aver attacco il var e l’arbitraggio, l’allenatore della Roma era atteso in conferenza stampa. Mourinho ha però deciso di non partecipare alla conferenza stampa. Il motivo che ha fatto infuriare il tecnico è stato quello legato alle modalità di svolgimento della stessa conferenza. La conferenza stampa si sarebbe dovuta svolgere senza domande dei giornalisti all’interno della sala stampa ma solo con quelli collegati in remoto. Il tecnico ha poi inveito contro il delegato della Lega Serie A e contro gli inviati di Rai e Sky ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 settembre 2021) Continuano le polemiche di Josela sconfitta nelcontro la Lazio per 3-2.aver parlato ai microfoni di Dazn e aver attacco il var e l’arbitraggio, l’allenatore della Roma era atteso inha però deciso di non partecipare alla. Il motivo che ha fatto infuriare il tecnico è stato quello legato alle modalità di svolgimento della stessa. Lasi sarebbe dovuta svolgere senza domande dei giornalisti all’interno della salama solo con quelli collegati in remoto. Il tecnico ha poi inveito contro il delegato della Lega Serie A e contro gli inviati di Rai e Sky ...

