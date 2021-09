Canoa slalom, Beda è argento ai Mondiali di Bratislava (Di domenica 26 settembre 2021) Bratislava – Italia sul podio iridato ai Mondiali di Canoa slalom a Bratislava, in Slovacchia. Marcello Beda ha conquistato la medaglia d’argento nella finale del kayak maschile (in 87.75) alle spalle del francese Boris Neveu, campione mondiale in 83.92. Quarto l’altro azzurro in gara, Giovanni De Gennaro (90.22, 4 penalità), preceduto sul traguardo dallo spagnolo Joan Crespo (87.90, 2 penalità) che ha conquistato il terzo gradino del podio. L’ultimo podio iridato in barca singola risale al 2010 con l’oro vinto a Tacen, in Slovenia, proprio in K1 dall’attuale direttore tecnico della nazionale Daniele Molmenti. (coni.it) (foto@Fick) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 settembre 2021)– Italia sul podio iridato aidi, in Slovacchia. Marcelloha conquistato la medaglia d’nella finale del kayak maschile (in 87.75) alle spalle del francese Boris Neveu, campione mondiale in 83.92. Quarto l’altro azzurro in gara, Giovanni De Gennaro (90.22, 4 penalità), preceduto sul traguardo dallo spagnolo Joan Crespo (87.90, 2 penalità) che ha conquistato il terzo gradino del podio. L’ultimo podio iridato in barca singola risale al 2010 con l’oro vinto a Tacen, in Slovenia, proprio in K1 dall’attuale direttore tecnico della nazionale Daniele Molmenti. (coni.it) (foto@Fick) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Ai Mondiali di canoa slalom di Bratislava Marcello Beda ha conquistato una bellissima medaglia d’argento nel kayak … - OA_Sport : Semifinali C1 di canoa slalom, gli azzurri non avanzano - zazoomblog : LIVE Canoa slalom Mondiali 2021 in DIRETTA: attesa per Colazingari e Flavio Micozzi! Elena Micozzi eliminata in sem… - zazoomblog : LIVE Canoa slalom Mondiali 2021 in DIRETTA: Colazingari e Micozzi outsider di lusso nella C1 - #Canoa #slalom… - zazoomblog : LIVE Canoa slalom Mondiali 2021 in DIRETTA: Colazingari e Micozzi outsider di lusso nella C1 - #Canoa #slalom… -