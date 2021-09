Candidati in lista a loro insaputa. Arrestato il leader dell’Altra Italia. Sette misure cautelari eseguite dalla Finanza. Irregolarità in 23 Comuni, da Bergamo a Potenza (Di domenica 26 settembre 2021) Candidati in lista a loro insaputa. Da Bergamo a Vibo Valentia. Con tanto di documentazione falsa a supporto. Una vera e propria Candidopoli – dal nome dell’inchiesta – scoperta dalla Guardia di Finanza di Padova che ha eseguito ieri Sette misure cautelari nei confronti dei vertici del movimento politico emergente L’Altra Italia, con ramificazioni sull’intero territorio nazionale. Un’operazione nata dall’inchiesta coordinata dal procuratore della Repubblica di Rovigo, Carmelo Ruberto, e dal sostituto, Ermindo Mammucci, che ha portato le Fiamme Gialle a bussare alle porte degli indagati fino a Foggia e a Lecce. DALLE ALPI ALLO STRETTO. Le indagini hanno preso il via dopo alcuni servizi del Tg satirico ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 26 settembre 2021)in. Daa Vibo Valentia. Con tanto di documentazione falsa a supporto. Una vera e propria Candidopoli – dal nome dell’inchiesta – scopertaGuardia didi Padova che ha eseguito ierinei confronti dei vertici del movimento politico emergente L’Altra, con ramificazioni sull’intero territorio nazionale. Un’operazione nata dall’inchiesta coordinata dal procuratore della Repubblica di Rovigo, Carmelo Ruberto, e dal sostituto, Ermindo Mammucci, che ha portato le Fiamme Gialle a bussare alle porte degli indagati fino a Foggia e a Lecce. DALLE ALPI ALLO STRETTO. Le indagini hanno preso il via dopo alcuni servizi del Tg satirico ...

