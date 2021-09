Canada, Montreal Gazette: Partiti dall’Italia nel ’54, oggi i Saputo sono la famiglia più ricca del Quebec (Di domenica 26 settembre 2021) Chi sono i Saputo? Il quotidiano canadese Montreal Gazette fa un ritratto dettagliato della famiglia miliardaria del Quebec di emigrati italiani che prospera grazie alla storia d’amore del Nord America con pizza e mozzarella. I Saputo hanno a Montreal è una delle più grandi aziende lattiero-casearie al mondo, vende formaggio, latte e altri prodotti caseari in più di 60 paesi, conta oltre 17.000 dipendenti, 65 stabilimenti (18 in Canada; 27 negli Stati Uniti). , il resto in Argentina, Australia e Regno Unito) e dozzine di marchi, come Dairyland, Neilson, Milk2Go, Armstrong, Frigo, Baxter, Scotsburn e Stella. Complessivamente, i marchi di Saputo Inc. generano oltre 14 miliardi di dollari in fatturato annuo. Ma vediamo da ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 settembre 2021) Chi? Il quotidiano canadesefa un ritratto dettagliato dellamiliardaria deldi emigrati italiani che prospera grazie alla storia d’amore del Nord America con pizza e mozzarella. Ihanno aè una delle più grandi aziende lattiero-casearie al mondo, vende formaggio, latte e altri prodotti caseari in più di 60 paesi, conta oltre 17.000 dipendenti, 65 stabilimenti (18 in; 27 negli Stati Uniti). , il resto in Argentina, Australia e Regno Unito) e dozzine di marchi, come Dairyland, Neilson, Milk2Go, Armstrong, Frigo, Baxter, Scotsburn e Stella. Complessivamente, i marchi diInc. generano oltre 14 miliardi di dollari in fatturato annuo. Ma vediamo da ...

Advertising

soloio0509 : RT @RadioGenova: Grande manifestazione a Montreal in Canada contro l'obbligo del passaporto sanitario. - pupuce1965 : RT @RadioGenova: Grande manifestazione a Montreal in Canada contro l'obbligo del passaporto sanitario. - toshi_kuukou : YMQ/Montreal/Canada - Ratze0815 : RT @RadioGenova: Grande manifestazione a Montreal in Canada contro l'obbligo del passaporto sanitario. - toshi_kuukou : YMQ/Montreal/Canada -