Calenda e Salvini | l’incrocio “ad alta tensione” a Porta Portese | “Il ragazzetto faceva lo spiritoso…” La replica | “Provava ad attaccar briga” – video

(Di domenica 26 settembre 2021) Un buffetto sul collo un colpetto sulla spalla, questo il saluto iniziale prima di qualche battuta tra Carloe Matteo, a Roma. “Cattivissimi”, dice ironicamentesalutando con il pugno. Il leader leghista risponde sorridendo: “Io non riesco a essere cattivo”.ribatte sarcasticamente: “Ma come non ci riesci? La destra manco cattiva?”. “Ci devi dare una mano dopo”, dice rivolgendosi aun candidato in lista con la Lega a Roma. Il leader di Azionenuovamente divertito dalla situazione: “Vi devo da una mano? Certo voi datemela prima a me così arrivate quarti.”ha poi postato una parte della scenetta sul suo profilo social scrivendo: “Il ...

Advertising

SonoStefanoIT : @a_presbitero Seppur mi stia sui c.d. Calenda se prende a sberle Salvini sono sempre contento. Poi se c'è qualcuno… - MauroCapozza : RT @spighissimo: Calenda che incontra 'casualmente' Salvini...è tutto un teatrino - MauroCapozza : RT @salvinimi: Calenda si fa tatuare SPQR sul polso pochi giorni prima delle elezioni. Salvini e Meloni stanno cercando di convincere Miche… - ItaliaNEWS : Campidoglio 2021, Calenda faccia a faccia al mercato con Salvini: 'I voti della destra li prendo io'… - morrissey700 : RT @Daline_1999: Sigg. Renzi, Salvini, Meloni, Calenda, rappresentanti, media e sostenitori vari, rifatevi gli occhi che un affetto così no… -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda Salvini

incrociaa Porta Portese. 'Prenderò i vostri voti' Carica altri Link utili DAZN, confermato il rimborso per gli utenti: ecco come ottenerlo Fastweb, l'azienda vuole rinnovare l'...incrociaa Porta Portese. 'Prenderò i vostri voti' Altre News Brexit. 10.500 visti temporanei per carenza di manodopera, soprattutto camionisti Elezioni Roma.incrocia...Home Economia urbana Roma 2021: Calenda incontra Salvini a Porta Portese, “prenderò vostri voti” Carlo Calenda affronta Matteo Salvini dal vivo. I due leader infatti si sono incrociati allo storico me ...Quali sono a oggi le intenzioni di voto degli Italiani? Viaggio nei sondaggi elettorali per capire che cosa si muove in politica e prevedere sviluppi futuri.