Calcio femminile, Serie A 2021: la Fiorentina disintegra la Lazio, la pioggia ferma gli altri match (Di domenica 26 settembre 2021) La Serie A di Calcio femminile 2021 prosegue con la domenica della quarta giornata, per un turno fortemente condizionato dal maltempo, in cui la pioggia ha fermato due delle tre partite in programma, con le sole Fiorentina e Lazio che sono riuscite ad arrivare al novantesimo. Primo tempo nel segno della svedese Karin Lundin, che ha realizzato una tripletta in favore delle viola nel primo tempo, intervallata dalla segnatura di Daniela Sabatino, valevole per il 2-0. Nella ripresa, sotto di quattro lunghezze, la Lazio ha subito ancora la rete di Margherita Monnecchi, prima di siglare il gol della bandiera con Signe Andersen. Ancora di Sabatino la rete del definitivo 6-1. Rinviato il big match tra Roma ed Inter, mentre ...

