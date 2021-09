Calcio a 5, Mondiali 2021: Brasile e Argentina si qualificano alle semifinali, sarà derby sudamericano (Di domenica 26 settembre 2021) Il timbro del Sudamerica. Nella prima giornata dedicata ai quarti di finale, ai Mondiali di Calcio a 5, che si stanno tenendo in Lituania, sono Brasile e Argentina a staccare il pass per le semifinali eliminando rispettivamente – di strettissima misura – Marocco e Russia. Le due squadre sudamericane si affronteranno in semifinale Brasile-Marocco 1-0 I verdeoro fanno festa grazie alla zampata decisiva di Rodrigo. In un match complicato dove gli africani imbrigliano i rivali, a decidere è il colpo del capitano brasiliano che va in gol all’undicesimo del primo tempo. Da quel momento la sfida rimane appesa ad un “filo” di tensione. Il Brasile cerca il raddoppio, ma non riesce mai a bucare la porta di Khiyari, mentre il Marocco va alla caccia disperata del pari senza però ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Il timbro del Sudamerica. Nella prima giornata dedicata ai quarti di finale, aidia 5, che si stanno tenendo in Lituania, sonoa staccare il pass per leeliminando rispettivamente – di strettissima misura – Marocco e Russia. Le due squadre sudamericane si affronteranno in semifinale-Marocco 1-0 I verdeoro fanno festa grazie alla zampata decisiva di Rodrigo. In un match complicato dove gli africani imbrigliano i rivali, a decidere è il colpo del capitano brasiliano che va in gol all’undicesimo del primo tempo. Da quel momento la sfida rimane appesa ad un “filo” di tensione. Ilcerca il raddoppio, ma non riesce mai a bucare la porta di Khiyari, mentre il Marocco va alla caccia disperata del pari senza però ...

Advertising

madmax91411 : RT @PSospesa: E il calcio…la F1…pure i mondiali di ciclismo e ancora calcio…ecco spiegato il calo demografico ????? - fer2brazzini : @spicciar La notizia per il mondo del calcio non è la tua squadra che vince una partita che per voi è la finale dei… - chiocco1981 : RT @PSospesa: E il calcio…la F1…pure i mondiali di ciclismo e ancora calcio…ecco spiegato il calo demografico ????? - divvuddi : l'Italia ha vinto: gli europei di calcio, gli Eurovision, l'oro olimpionico in diverse discipline e ora i mondiali… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Mondiali, un gol di Rodrigo regala la semifinale al Brasile. Argentina in Paradiso dopo i ri… -