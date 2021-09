«Buongiorno, lei è licenziata», 10 testimonianze di donne che hanno perso il lavoro (Di domenica 26 settembre 2021) Angela, Rossana, Anna, Daniela, Giuseppina, Silvana, Giovanna, Assunta, Tania, Maria Elena. Ognuna di loro aveva un lavoro, ma tutte lo hanno perso perché le loro aziende hanno scelto di lasciarle a casa, oppure hanno chiuso o delocalizzato. Le loro storie sono raccontate nel libro Buongiorno, lei è licenziata, di Edi Lazzi (segretario generale della Fiom – Cgil di Torino), con la prefazione di Francesca Re David, appena uscito per Edizioni Gruppo Abele. Leggi su vanityfair (Di domenica 26 settembre 2021) Angela, Rossana, Anna, Daniela, Giuseppina, Silvana, Giovanna, Assunta, Tania, Maria Elena. Ognuna di loro aveva un lavoro, ma tutte lo hanno perso perché le loro aziende hanno scelto di lasciarle a casa, oppure hanno chiuso o delocalizzato. Le loro storie sono raccontate nel libro Buongiorno, lei è licenziata, di Edi Lazzi (segretario generale della Fiom – Cgil di Torino), con la prefazione di Francesca Re David, appena uscito per Edizioni Gruppo Abele.

