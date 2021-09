Bundesliga, oggi si chiude la sesta giornata: il programma completo (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo le gare del venerdì e del sabato, si chiude oggi la sesta giornata di Bundesliga. Di seguito il programma completo delle partite. Venerdì Furth-Bayern: 1-3 Ieri Francoforte-Colonia: 1-1 Hoffenheim-Wolfsburg: 3-1 Leverkusen-Magonza: 1-0 RB Lipsia-Hertha: 6-0 Union Berlino-Bielefeld: 1-0 Monchengladbach-Dortmund: 1-0 oggi 15:30 Bochum-Stoccarda 17:30 Friburgo-Augusta Foto: Logo Bundesliga L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo le gare del venerdì e del sabato, siladi. Di seguito ildelle partite. Venerdì Furth-Bayern: 1-3 Ieri Francoforte-Colonia: 1-1 Hoffenheim-Wolfsburg: 3-1 Leverkusen-Magonza: 1-0 RB Lipsia-Hertha: 6-0 Union Berlino-Bielefeld: 1-0 Monchengladbach-Dortmund: 1-015:30 Bochum-Stoccarda 17:30 Friburgo-Augusta Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

