Bufera a Cellino Al Bano lascia Loredana e corre da Romina “Ho deciso di riconquistarla così” Fan in delirio | cos’è successo

(Di lunedì 27 settembre 2021) Alsorpreso a riconquistarecon una prelibatezza: nessuno se lo aspettava, ecco la foto compromettente che li ritrae. AlPower sono la coppia che ha fatto innamorare generazioni. Lei figlia di uno dei più famosi attori hollywoodiani del tempo, bellissima, ricca. Lui pugliese, figlio di onesti contadini con un talento proverbiale nella sua voce. Si innamorano e si sposano e tutto è come una favola. Il loro idillio non era solo sul piano sentimentale ma anche lavorativo. A tenerli uniti l’amore e la passione per le sette note. Alsi trasferisce in giovane età a Milano per sfondare e ci riesce. Chi sa resistere alla sua magica voce? E’ undietro all’altro. I due attori hanno completato il loro amore con la nascita di quattro figli. La scomparsa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Cellino

GameGurus

Non solo, tutti e tre vivono nella stessa tenuta aSan Marco, in Puglia, situazione che non può non incrementare i pettegolezzi. Quel che è certo è che Romina Power e Loredana Lecciso non si ...Leggi anhce - > Al Bano nella: arrivano fischi, l'imbarazzo del cantante diFortunatamente, la situazione nel nostro paese (e a livello mondiale) sembra stia migliorando, anche grazie ...Al Bano e Romina Power sono la coppia che ha fatto innamorare generazioni. Lei figlia di uno dei più famosi attori hollywoodiani del tempo ...Jasmine Carrisi, figlia di Loredana e Albano, ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato dei dettagli sulla sua famiglia allargata e ...