Britney Spears "spiata anche in camera da letto". Foto e video compromettenti: sconvolgente, chi c'è dietro (Di domenica 26 settembre 2021) Nuova tappa della faida familiare tra Briney Spears e Jamie Spears, padre e dal 2008 tutore legale della popstar americana. La quasi quarantenne interprete di Baby one more time e Toxic da anni è in lotta con l'uomo per riconquistare la propria indipendenza economica e ora lo accusa di spiarla "anche in camera da letto". Secondo quanto emerso da Controlling Britney, documentario del New York Times, Jamie Spears avrebbe speso centinaia di migliaia di dollari in detective privati per sorvegliare la figlia e intercettarla attraversio "cimici" piazzate in ogni stanza della casa. Gli investigatori avrebbero avuto accesso alle conversazioni più intime della cantante. "Jamie sembrava particolarmente ossessionato dai boyfriend di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Nuova tappa della faida familiare tra Brineye Jamie, padre e dal 2008 tutore legale della popstar americana. La quasi quarantenne interprete di Baby one more time e Toxic da anni è in lotta con l'uomo per riconquistare la propria indipendenza economica e ora lo accusa di spiarla "inda". Secondo quanto emerso da Controlling, documentario del New York Times, Jamieavrebbe speso centinaia di migliaia di dollari in detective privati per sorvegliare la figlia e intercettarla attraversio "cimici" piazzate in ogni stanza della casa. Gli investigatori avrebbero avuto accesso alle conversazioni più intime della cantante. "Jamie sembrava particolarmente ossessionato dai boyfriend di ...

Agenzia_Ansa : Britney Spears, il padre l'ha fatta spiare per anni anche in camera da letto. Le rivelazioni del NYT alla vigilia d… - NetflixIT : 'Sono passati 13 anni. Ora basta.' Niente più segreti, niente più silenzio: Britney contro Spears è in arrivo il 28… - maredisorrisi : RT @BSNewsItalia: Un ex dipendente del team di sicurezza di Britney Spears ha rivelato che il suo team ha ingaggiato diverse persone per sp… - maredisorrisi : RT @BSNewsItalia: 'So che Britney memorizzava i numeri di telefono, quindi le ho preso una collana da Tiffany e ci ho fatto incidere il mio… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Britney Spears, il padre l'ha fatta spiare per anni anche in camera da letto. Le rivelazioni del NYT alla vigilia dell'ud… -