Brexit | l’imprenditrice italiana a Londra | “Le nuove regole escludono i lavoratori di cui c’è bisogno per ripartire Impossibile aiutare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 settembre 2021) Simona di Vietri ha deciso di lasciarsi alle spalle la professione in finanza per aprire ‘La Latteria’, un’azienda che produce formaggi freschi e ‘mozzarelle made in London’. Con l’avvio dellache rende molto più complesso importare prodotti dall’Europa e in un momento in cui i consumatori stanno adottando la filosofia del chilometro zero, la sua intuizione è stata acuta. Dopo due anni di pandemia, il suo business sarebbe pronto a decollare ma l’attuale situazione per gli approvvigionamenti ha cambiato i piani del. Che impatto sta avendo lasull’attività del suo caseificio?La Latteria è stata fondata prima che fossero evidenti le conseguenze dellasu dinamiche globalizzate.sarebbe dovuta essere una spinta ulteriore per la crescita ...