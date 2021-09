Bonus auto usate, arriva lo sconto fino a 2.000 euro: come averlo (Di domenica 26 settembre 2021) Incentivi per chi ha bisogno di comprare un’auto e ha intenzione di prenderne una usata: dalle 10 del mattino di martedì 28 settembre, è possibile prenotare il Bonus auto usate che consente di avere uno sconto sull’acquisto del veicolo da 750 a 2.000 euro. E i soldi stanziati dal Governo per questa operazione, ricorda laleggepertutti.it non sono infiniti: 40 milioni di euro. In che cosa consiste il Bonus auto usate? Per beneficiare dello sconto bisognerà avere un veicolo da rottamare della stessa categoria di quello da acquistare immatricolato da almeno dieci anni e intestato da almeno 12 mesi all’acquirente o ad un familiare convivente. Significa che l’auto da portare in ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 settembre 2021) Incentivi per chi ha bisogno di comprare un’e ha intenzione di prenderne una usata: dalle 10 del mattino di martedì 28 settembre, è possibile prenotare ilche consente di avere unosull’acquisto del veicolo da 750 a 2.000. E i soldi stanziati dal Governo per questa operazione, ricorda laleggepertutti.it non sono infiniti: 40 milioni di. In che cosa consiste il? Per beneficiare dellobisognerà avere un veicolo da rottamare della stessa categoria di quello da acquistare immatricolato da almeno dieci anni e intestato da almeno 12 mesi all’acquirente o ad un familiare convivente. Significa che l’da portare in ...

Advertising

italiaserait : Bonus auto usate, arriva lo sconto fino a 2.000 euro: come averlo - fisco24_info : Bonus auto usate, arriva lo sconto fino a 2.000 euro: come averlo: Le condizioni per prendere un veicolo non nuovo… - giorgione_s : @eziomauro @repubblica In Italia, la somma del cervello di tutti i politici, non fa’ la metà del cervello di quest… - ApportunityIt : Bonus fino a 2 mila euro per comprare l'auto usata: nuovi incentivi - Quotidiano di Ragusa - ApportunityIt : Bonus auto 2021, sconto per l'usato fino a 2.000 euro dal 28 settembre: come e chi può richiederlo -