Bonomi: "Draghi ha fatto le tre cose che servivano al Paese" (Di domenica 26 settembre 2021) Il presidente di Confindustria: «Grazie al premier per il piano vaccinale, per aver riscritto le prime 80 pagine del Pnrr e riportato quella credibilità internazionale dell'Italia nell'Europa, G20 e Nato. Non si fermino le riforme»

matteorenzi : Ho apprezzato la relazione di Bonomi, ma giudico stucchevole l'attacco alla politica. Ricordo il suo appello a sost… - Agenzia_Ansa : Bonomi: 'Confindustria non si candida a fare un partito' #ANSA - ilriformista : L'azione del governo Draghi costituisce un passaggio essenziale per la ricostruzione della politica, non per una s… - Micolifrancesc6 : @Simo_Florence @Lucrezi97533276 Draghi è la persona che tiene a freno gli irresponsabili, questo seriamente, e spe… - RobertoSignore7 : RT @MicheleGallone5: Comunque #Renzi oggi su #Repubblica ha ragione. Bonomi che si spella le mani per #Draghi e dà lezioni alla politica do… -