Bomba Mediaset Piersilvio Berlusconi furioso chiude il famoso programma all’improvviso Chi fa fuori | Fan sotto choc

(Di domenica 26 settembre 2021) Secondo alcune indiscrezioni, Star In The Star, il nuovo showcondotto da Ilary Blasi, in onda ogni giovedì sera su Canale Cinque, potrebbe essere cancellato dai palinsesti molto prima della sua conclusione. Lo scarso successo di pubblico delle prime due puntate ha sollevato l’ipotesi che questopossa presto venire interrotto. Star In The Star ha debuttato su Canale 5 la sera dello scorso 16 settembre. Il tempo di due puntate e, da quanto riportato da TvBlog, lo show sarebbe prossimo alla cancellazione definitiva. Le ragioni della probabile imminente interruzione dello show targatosarebbero da ricondurre agli scarsissimi consensi da parte dei telespettatori, che nelle due serate non hanno mai raggiunto i 2 milioni, deludendo l’aziendae gli inserzionisti. LEGGI ANCHE—> Grande ...

Advertising

giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Pakistan Quattro membri delle forze di sicurezza pakistane uccisi e altri d… - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Pakistan, bomba contro un veicolo militare: almeno 4 morti #Pakistan - MediasetTgcom24 : Pakistan, bomba contro veicolo militare: almeno 4 morti #Pakistan - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Pakistan, bomba contro un veicolo militare: almeno 4 morti #Pakistan - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @MediasetTgcom24: Pakistan, bomba contro un veicolo militare: almeno 4 morti #Pakistan -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba Mediaset

GameGurus

Leggi Anche Anna Tatangelosexy in bikini con il nuovo amore Livio Cori Wilma Facchinetti è in Puglia per un matrimonio e ne approfitta per prendere un po' di sole. In bikini a fiori sulla ...Caos adi Dagospia: l'ira di Pier Silvio Berlusconi, "contro chi minaccia querela"C'è aria di maretta a Mediaset. A quanto pare Piersilvio Berlusconi sarebbe inferocito a causa del nuovo programma che non sta dando ...È Tv Blog a lanciare la bomba sul destino del programma Star in the star, condotto da Ilary Blasi con l’aiuto della giuria composta da Claudio ...