Bomba Dagospia, Scamarcio tradisce la moglie che va via di casa con la figlia. Ecco chi è la nuova famosissima fiamma (Di domenica 26 settembre 2021) Sembra più seria che mai la nuova relazione tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. I due attori non sono ancora usciti allo scoperto ma la loro liaison è ormai sulla bocca di tutti. Come rivelato da Dagospia Scamarcio e la Porcaroli avrebbero lasciato i rispettivi partner per stare insieme. Lui avrebbe detto addio alla manager inglese Anghard Wood, dalla quale lo scorso anno ha avuto la figlia Emily; lei avrebbe chiuso la lunga relazione con il regista Michele Alhaique. Ora il settimanale Diva e Donna fornisce nuovi dettagli su questo complicato intreccio amoroso, con tanto di foto prova. I paparazzi della rivista hanno beccato Anghard Wood mentre lasciava l’appartamento che fino a qualche mese fa condivideva con Riccardo Scamarcio a Roma. Ad aiutarla nel trasloco Katy Louis ... Leggi su cityroma (Di domenica 26 settembre 2021) Sembra più seria che mai larelazione tra Riccardoe Benedetta Porcaroli. I due attori non sono ancora usciti allo scoperto ma la loro liaison è ormai sulla bocca di tutti. Come rivelato dae la Porcaroli avrebbero lasciato i rispettivi partner per stare insieme. Lui avrebbe detto addio alla manager inglese Anghard Wood, dalla quale lo scorso anno ha avuto laEmily; lei avrebbe chiuso la lunga relazione con il regista Michele Alhaique. Ora il settimanale Diva e Donna fornisce nuovi dettagli su questo complicato intreccio amoroso, con tanto di foto prova. I paparazzi della rivista hanno beccato Anghard Wood mentre lasciava l’appartamento che fino a qualche mese fa condivideva con Riccardoa Roma. Ad aiutarla nel trasloco Katy Louis ...

