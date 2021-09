Bologna: vino rosso nella borraccia anziché l'acqua, fermato dalla polizia (Di domenica 26 settembre 2021) Durante un posto di blocco lungo via Emilia a Ozzano dell'Emilia, nel Bolognese, la polizia è stata attratta dall'andamento non lineare di un uomo sulla sua bici elettrica. Un fatto insolito visto il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 settembre 2021) Durante un posto di blocco lungo via Emilia a Ozzano dell'Emilia, nel Bolognese, laè stata attratta dall'andamento non lineare di un uomo sulla sua bici elettrica. Un fatto insolito visto il ...

