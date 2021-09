Bologna, da domani la squadra va in ritiro. Il comunicato ufficiale (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo il ko odierno di Empoli (4-2) il Bologna va in ritiro. Ecco il comunicato comparso sul sito ufficiale dei rossoblù: “Da domani la squadra sarà in ritiro. I rossoblù nella giornata di domani si alleneranno a porte chiuse al centro tecnico Niccolò Galli”. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo il ko odierno di Empoli (4-2) ilva in. Ecco ilcomparso sul sitodei rossoblù: “Dalasarà in. I rossoblù nella giornata disi alleneranno a porte chiuse al centro tecnico Niccolò Galli”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

