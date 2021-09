Bnl: la scusa delle esternalizzazioni per tagliare il personale (Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set – È scontro tra i sindacati e Bnl (gruppo Bnp Paribas). I lavoratori dell’istituto di credito contestano la scelta di voler esternalizzare l’It, una parte del back office, procedendo anche all’accorpamento di alcune filiali. In pratica, circa 900 dipendenti sarebbero fuori dal perimetro aziendale. Questo è quanto l’istituto di credito ha comunicato ai rappresentanti dei lavoratori. I progetti di Bnl Il 23 settembre scorso l’amministratore delegato di Bnl, Elena Goitini, ha presentato alle segreterie nazionali e alle delegazioni aziendali le linee programmatiche del Piano Industriale 2022-2025. Le intenzioni sono ottime (almeno sulla carta). Si prospetta il raggiungimento di ambiziosi risultati economici e finanziari. Per farlo, però, è necessario “rimodernare” l’attuale struttura. Non si tratta di un piccolo cambiamento. Il piano prevede “la riduzione della rete ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set – È scontro tra i sindacati e Bnl (gruppo Bnp Paribas). I lavoratori dell’istituto di credito contestano la scelta di voler esternalizzare l’It, una parte del back office, procedendo anche all’accorpamento di alcune filiali. In pratica, circa 900 dipendenti sarebbero fuori dal perimetro aziendale. Questo è quanto l’istituto di credito ha comunicato ai rappresentanti dei lavoratori. I progetti di Bnl Il 23 settembre scorso l’amministratore delegato di Bnl, Elena Goitini, ha presentato alle segreterie nazionali e alle delegazioni aziendali le linee programmatiche del Piano Industriale 2022-2025. Le intenzioni sono ottime (almeno sulla carta). Si prospetta il raggiungimento di ambiziosi risultati economici e finanziari. Per farlo, però, è necessario “rimodernare” l’attuale struttura. Non si tratta di un piccolo cambiamento. Il piano prevede “la riduzione della rete ...

