BMF | la recensione | romanzo familiare mafioso

(Di domenica 26 settembre 2021) La nostradi BMF, la serie prodotta da 50 Cent sulla storia vera dei fratelli Flenory nella Detroit anni '80 che si rivela più di un semplice gangsta drama, dal 26 settembre su STARZPLAY con un episodio a settimana. È con grande sorpresa che ci approcciamo a scrivere questadi BMF (acronimo per Black Mafia Family), la nuova serie originale Starz prodotta da 50 Cent dal 26 settembre su STARZPLAY con appuntamento settimanale. Una storia di mafia sì, ma anche di famiglia, come si evince dal titolo. Proprio delle relazioni fra i personaggi è quello che più emerge e differenzia questo nuovo prodotto seriale nel mare magnum dei gangsta drama. È tratto infatti da una storia vera, quella dei fratelli Flenory che emersero dalle strade fatiscenti del sud-ovest di Detroit alla fine degli anni '80 dando vita a …

Black Mafia Family, la serie di 50 Cent ispirata alla storia vera dei due fratelli Flenory. Tra racconto epico e storia biografica, una reale opportunità per approfondire alcune zone d'ombra della cultura americana. Dal 26 settembre su STARZPLAY.