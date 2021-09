Black-ish | la sesta stagione su Disney+

(Di domenica 26 settembre 2021) Ladi-Ish disponibile sulla piattaforma, la sitcom più acclamata e discussa d’America creata da Kenya Barris Gli episodi delladisponibili da oggi sulla piattaforma. Creata da Kenya Barris, che tocca in chiave provocatoria e goliardica, le vicissitudini della comunità afro-americana nella società di oggi. Impegnata sin dalla primaad affrontare tematiche forti come le questioni razziali, ai diritti LGBT fino all’analisi del senso di identità e genere culturale. Acclamata dal pubblico e dalla critica, vanta di un cast nutrito e molto ampio con guest star d’eccellenza: da Tyra Banks, a Wanda Skykes, senza dimenticare il premio Oscar Octavia Spencer. Con Tracee Ellis Ross, Anthony Anderson, ...

fixsxng : sono troppo attratta da dre johnson di black ish ho un problema… -

La sesta stagione di Black-Ish disponibile sulla piattaforma Disney+. La sitcom più acclamata e discussa d'America creata da Kenya Barris ...