Berti | Noemi e Buy tra gli ospiti della puntata del 26 settembre

(Di domenica 26 settembre 2021) ROMA – Domenica 26, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la secondadi ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gliin studio e collegamento. Torno lo spazio informativo sui Vaccini e sul Covid-19, in studio il Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma Prof. Francesco Vaia, in collegamento il DirettoreClinica Malattie Infettive Ospedale San Martino di Genova Prof. Matteo Bassetti e il Direttore di ‘Libero’ Alessandro Sallusti. Oriettache ha da poco conquistato il quarto disco di platino con il brano ‘Mille’ registrato con Fedez e Achille Lauro, parlerà di questo momento particolarmente felice per la sua carriera artistica per poi esibirsi con il brano ‘Quando ti sei innamorato’ ...

Intervista anche per Orietta, protagonista dell'estate appena trascorsa con la hit estiva '... Lo spazio musicale sarà affidato anche a Marco Masini e.