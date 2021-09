Basta delocalizzazioni selvagge, anche a casa degli altri (Di domenica 26 settembre 2021) Da domani sarà in Italia una delegazione di esperti delle Nazioni Unite per testare lo stato di salute dei diritti umani nel nostro Paese. Il gruppo ha il mandato di promuovere l’attuazione dei Principi Guida ONU su imprese e diritti umani e di valutare lo stato di applicazione in Italia. La missione produrrà raccomandazioni al governo e a tutti gli attori rilevanti. In estrema sintesi tali Principi, emanati nel 2011 dopo decenni di tira e molla sul tema sempre spinoso … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 26 settembre 2021) Da domani sarà in Italia una delegazione di esperti delle Nazioni Unite per testare lo stato di salute dei diritti umani nel nostro Paese. Il gruppo ha il mandato di promuovere l’attuazione dei Principi Guida ONU su imprese e diritti umani e di valutare lo stato di applicazione in Italia. La missione produrrà raccomandazioni al governo e a tutti gli attori rilevanti. In estrema sintesi tali Principi, emanati nel 2011 dopo decenni di tira e molla sul tema sempre spinoso … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

UffailnickA : @CarloBonomi_ Giusto: -lotta all'evasione fiscale - basta stage e tirocini - no #delocalizzazioni - ridistribuzione… - MaxLandra : RT @MaxLandra: ...TUTTI A DIRE CHE STIAMO CRESCENDO AL 6%..!! IO NON VEDO NESSUNA CRESCITA..ANZI VEDO DELOCALIZZAZIONI LICENZIAMENTI AUME… - GiorgioAntonel1 : RT @MaxLandra: ...TUTTI A DIRE CHE STIAMO CRESCENDO AL 6%..!! IO NON VEDO NESSUNA CRESCITA..ANZI VEDO DELOCALIZZAZIONI LICENZIAMENTI AUME… - LuigiAssecasa : RT @MaxLandra: ...TUTTI A DIRE CHE STIAMO CRESCENDO AL 6%..!! IO NON VEDO NESSUNA CRESCITA..ANZI VEDO DELOCALIZZAZIONI LICENZIAMENTI AUME… - MaxLandra : ...TUTTI A DIRE CHE STIAMO CRESCENDO AL 6%..!! IO NON VEDO NESSUNA CRESCITA..ANZI VEDO DELOCALIZZAZIONI LICENZIAM… -