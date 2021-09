Basket, Jasmin Repesa si dimette: “Voglio bene alla Fortitudo Bologna, ma non riesco più ad andare avanti. Tachicardia dopo l’espulsione” (Di domenica 26 settembre 2021) Jasmin Repesa si è dimesso dal ruolo di allenatore della Fortitudo Bologna dopo una sola giornata. Il coach croato, tornato in estate in Serie A sulla panchina che fu la sua al tempo del secondo scudetto della Effe, lascia dopo quello che doveva essere l’inizio di un lungo progetto con lui alla guida. Queste le sue parole al termine del match perso contro Reggio Emilia: “Chiedo scusa a società e ai miei giocatori per l’espulsione. Non sono potuto stare con la squadra negli ultimi 4-5?. Mazzoni sa che gli Voglio bene perché lo conosco bene, e lo tratto come uno dei migliori arbitri di prospetti, in Italia e in Europa. Voglio bene a Silvia (Marziali, N.d.R.) che ha preso ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021)si è dimesso dal ruolo di allenatore dellauna sola giornata. Il coach croato, tornato in estate in Serie A sulla panchina che fu la sua al tempo del secondo scudetto della Effe, lasciaquello che doveva essere l’inizio di un lungo progetto con luiguida. Queste le sue parole al termine del match perso contro Reggio Emilia: “Chiedo scusa a società e ai miei giocatori per. Non sono potuto stare con la squadra negli ultimi 4-5?. Mazzoni sa che gliperché lo conosco, e lo tratto come uno dei migliori arbitri di prospetti, in Italia e in Europa.a Silvia (Marziali, N.d.R.) che ha preso ...

