Bari-Paganese, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 26 settembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Bari-Paganese, sfida in programma oggi alle 14:30, valevole per la 5° di campionato nel girone C di Serie C. Reduce dalle tre vittorie consecutive contro Catania, Picerno e Monterosi Tucsia che hanno fatto seguito al al pareggio della prima giornata contro il Potenza di Fabio Gallo, il Bari di Michele Mignani si appresta ad ospitare, tra le mura amiche del San Nicola, la Paganese di Mister Grassadonia che giunge all’appuntamento coi galletti da una striscia di due vittorie consecutive ottenute contro Taranto e Catania. I biancorossi, attualmente primi in classifica in coabitazione con il Monopoli di Alberto Colombo, puntano ad un campionato di vertice per riconquistare quella Serie B che manca ormai dalla stagione 2017-2018. I campani, invece, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 14:30, valevole per la 5° di campionato nel girone C diC. Reduce dalle tre vittorie consecutive contro Catania, Picerno e Monterosi Tucsia che hanno fatto seguito al al pareggio della prima giornata contro il Potenza di Fabio Gallo, ildi Michele Mignani si appresta ad ospitare, tra le mura amiche del San Nicola, ladi Mister Grassadonia che giunge all’appuntamento coi galletti da una striscia di due vittorie consecutive ottenute contro Taranto e Catania. I biancorossi, attualmente primi in classifica in coabitazione con il Monopoli di Alberto Colombo, puntano ad un campionato di vertice per riconquistare quellaB che manca ormai dalla stagione 2017-2018. I campani, invece, ...

