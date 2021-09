BALLANDO CON LE FRECCIATE! SABRINA SALERNO: “QUELLA LÌ CI DARÀ FILO DA TORCERE…” (Di domenica 26 settembre 2021) Prime prove ed allenamenti e il clima inizia a scaldarsi a BALLANDO con le Stelle, al via su Rai1 sabato 16 ottobre. Protagonista della prima frecciata, se così possiamo chiamarla, è una sempre splendida e spumeggiante SABRINA SALERNO intenta a correre sul Lungotevere. Nelle stories su Instagram, dedica un video all’amica Mietta, anche lei in gara nello show di Milly Carlucci, e pare non corra buon sangue con Bianca Gascoigne. Nessun riferimento al nome ma vedendo i video postati dalla modella direi che si riferisce proprio a lei. Mietta… mentre io cammino, ho incontrato una del cast di BALLANDO. Una che correva come una forsennata. Non voglio dire il nome. Non mi neanche visto… correva e faceva stories. QUELLA lì ci farà FILO da torcere. Vabbè, chissenefrega. L’importante è ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 26 settembre 2021) Prime prove ed allenamenti e il clima inizia a scaldarsi acon le Stelle, al via su Rai1 sabato 16 ottobre. Protagonista della prima frecciata, se così possiamo chiamarla, è una sempre splendida e spumeggianteintenta a correre sul Lungotevere. Nelle stories su Instagram, dedica un video all’amica Mietta, anche lei in gara nello show di Milly Carlucci, e pare non corra buon sangue con Bianca Gascoigne. Nessun riferimento al nome ma vedendo i video postati dalla modella direi che si riferisce proprio a lei. Mietta… mentre io cammino, ho incontrato una del cast di. Una che correva come una forsennata. Non voglio dire il nome. Non mi neanche visto… correva e faceva stories.lì ci faràda torcere. Vabbè, chissenefrega. L’importante è ...

Advertising

BTSxArmy1673 : RT @BTSARMYITALIA1: 210926 @BTS_twt Big Hit's Tweet '[#BangtanOggi] #GlobalCitizenLive con #BTS Mi stai dicendo che questo è un gruppo che… - GrPierfrancesco : @Ambra78579094 Non sono d’accordo. Si sta cercando sia con un nuovo volto che con un nuovo varietà nell’impresa di… - axlessand : Già me li immagino Jacobs e Tamberi davanti alla giuria di Ballando con le stelle - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Altro che 16%, Rai Pubblicità – aveva stimato #DaGrande più alto rispetto a programmi come Tale e Quale Show, Ballando… - angelogallina87 : RT @Mattiabuonocore: Altro che 16%, Rai Pubblicità – aveva stimato #DaGrande più alto rispetto a programmi come Tale e Quale Show, Ballando… -