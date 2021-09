Baby bulli piromani e pure borseggiatori | in fiamme il tavolo di una pizzeria | raffica di furti sugli autobus

(Di domenica 26 settembre 2021) ANCONA - Non bastavano i pestaggi, ie le risse. Adesso ivestono anche i panni dei. Perché non si accontentano di lanciare sassate contro le vetrine e gli. No, ...

ANCONA - Non bastavano i pestaggi, i furti e le risse. Adesso ivestono anche i panni dei piromani . Perché non si accontentano di lanciare sassate contro le vetrine e gli autobus. No, vanno oltre. Accendino in mano, nei giorni scorsi hanno dato fuoco ...APPROFONDIMENTI ANCONA Inel mirino del Grande fratello delle spycam: ventidue...ANCONA - Non bastavano i pestaggi, i furti e le risse. Adesso i baby bulli vestono anche i panni dei piromani. Perché non si accontentano di lanciare sassate contro le vetrine e gli ...Una battaglia a ranghi aperti contro la deriva del disagio giovanile e la proliferazione del fenomeno delle baby-gang. Il sistema di contrasto alla microcriminalità messo in campo dal coordinamento de ...