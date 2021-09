Babele 5 stelle sui ballottaggi (Di domenica 26 settembre 2021) Il tempo di aprire la porta, che già c’è qualcuno che la sbatte in faccia all’invitato. Ieri il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà ha detto quel che nessuno aveva il coraggio di dire nei 5 stelle, almeno prima del voto amministrativo: “Sono convinto che dove non si riuscirà a vincere al primo turno, potremmo ritrovarci con candidati a sindaco comuni col Pd al secondo”. Oggi Chiara Appendino, pur dicendosi fautrice della prospettiva di Giuseppe Conte di un “fronte progressista avversario del centrodestra”, boccia l’accordo organico con il Nazareno. Almeno per quel che riguarda la sua Torino: “Non mi sento garantita dal centrosinistra torinese rispetto ai temi che mi stanno a cuore - dice intervistata da La Stampa - Si sono chiusi in se stessi rifiutando di costruire un progetto politico innovativo”. Ma la sua contrarietà va oltre, e si avvicina ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 settembre 2021) Il tempo di aprire la porta, che già c’è qualcuno che la sbatte in faccia all’invitato. Ieri il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà ha detto quel che nessuno aveva il coraggio di dire nei 5, almeno prima del voto amministrativo: “Sono convinto che dove non si riuscirà a vincere al primo turno, potremmo ritrovarci con candidati a sindaco comuni col Pd al secondo”. Oggi Chiara Appendino, pur dicendosi fautrice della prospettiva di Giuseppe Conte di un “fronte progressista avversario del centrodestra”, boccia l’accordo organico con il Nazareno. Almeno per quel che riguarda la sua Torino: “Non mi sento garantita dal centrosinistra torinese rispetto ai temi che mi stanno a cuore - dice intervistata da La Stampa - Si sono chiusi in se stessi rifiutando di costruire un progetto politico innovativo”. Ma la sua contrarietà va oltre, e si avvicina ...

Ultime Notizie dalla rete : Babele stelle Taglio dell'IRPEF? Ecco perché l'abbassamento delle tasse in Italia si allontana Lega e Forza Italia sono fortemente contrarie (neanche il Movimento 5 Stelle vuole colpire gli ... nel governo è una Babele di linguaggi. C'è poi la sostanza. Ed è ancora peggio: solo 3 miliardi di ...

ELEZIONI ROSETO: DI GIROLAMO, 'PROSEGUIRO' BUON GOVERNO, CIVISMO DEGENERAZIONE DELLA POLITICA' Il Movimento 5 stelle e tre liste civiche appoggiano invece Rosaria Ciancaione. Nell'intervista ad ...regolatore saremo in grado di sbloccare i lavori lungo sul lungomare sud mettere ordine la Babele ...

Babele 5 stelle sui ballottaggi

I 5 stelle sono una babele, la strategia complessiva è quella di un'alleanza organica con il Pd, per il secondo turno non si sa. O meglio Conte ieri ha spiegato che verrà utilizzato il vecchio schema ...

Business fra le stelle: l’astronomia, nuovo settore in crescita fra gli appassionati Il cielo e le stelle attirano molto più di qualche sguardo romantico: gli astri stanno confermandosi sempre più tennero fertile per investimenti e iniziative economiche importanti, destinate a rivoluz ...

