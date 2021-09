Avellino, Carriero: “Dopo questa vittoria è tempo di voltare pagina” (Di domenica 26 settembre 2021) tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Era la prima volta per noi sotto la curva – ammette, Giuseppe Carriero – Non c’è nessuna polemica o altro”. “Quando decidi di giocare ad Avellino sai bene ciò che vai incontro – dice – Arriviamo da cinque risultati positivi, ora è tempo di voltare pagina”. “Le troppe ammonizioni sono per difendere la squadra – continua – Siamo una squadra che gioca molto sui nervi, servono anche quelli per questo campionato”. “Se un giocatore non mette in campo il temperamento giusto non va bene – continua – Lo scorso anno abbiamo fatto diversi risultati importanti, quest’anno è normale che vada così. Ci sono state partite che sembravano facili sulla carta, ma facili non sono”. “Contro il Latina ho fatto un gesto stupido – dice – Quando siamo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 settembre 2021)di lettura: < 1 minuto– “Era la prima volta per noi sotto la curva – ammette, Giuseppe– Non c’è nessuna polemica o altro”. “Quando decidi di giocare adsai bene ciò che vai incontro – dice – Arriviamo da cinque risultati positivi, ora èdi”. “Le troppe ammonizioni sono per difendere la squadra – continua – Siamo una squadra che gioca molto sui nervi, servono anche quelli per questo campionato”. “Se un giocatore non mette in campo il temperamento giusto non va bene – continua – Lo scorso anno abbiamo fatto diversi risultati importanti, quest’anno è normale che vada così. Ci sono state partite che sembravano facili sulla carta, ma facili non sono”. “Contro il Latina ho fatto un gesto stupido – dice – Quando siamo ...

