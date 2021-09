Avellino | Braglia | “La squadra ha voluto fortemente la vittoria”

(Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Abbiamo fatto un primo tempo dove potevamo raddoppiare – spiega Piero– Alla fine abbiamo rischiato, va ringraziato Forte per la parta incredibile. Ha salvato un risultato importante per noi”. “Ci siamo rimessi in sesto sabato pomeriggio – continua il tecnico – Visto gli infortuni, speriamo che giri anche in questo punto. Di Gaudio molto probabilmente gli abbiamo chiesto troppo, Kanoutè probabilmente non ha recuperato al meglio dalla gara di lunedì. Sono giocatori importanti per noi, non volevamo rischiarli”. “Abbiamo rischiato una volta – continua – Lavoleva vincere a tutti i costi. Purtroppo abbiamo perso diversi elementi. È un risultato che abbiamo cercato. Si è fatto molta fatica, ma era fondamentale portare a casa il risultato”. “Sono felice ...

Le probabili formazioni di Avellino-Potenza Serie C AVELLINO (4-3-3): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Aloi, D'Angelo, Tito; Kanoutè, Maniero, Di Gaudio. Allenatore: Braglia POTENZA ... I biancoverdi alla ricerca della prima vittoria stagionale contro il Potenza. Entrambe le squadre sono accomunate dal numero zero nella caselle delle vittorie in questa prime giornata del Girone C di ... Avvio di stagione simile per Avellino e Potenza, di fronte questo pomeriggio alle 14,30 per la 5^ giornata del Girone C. Entrambe le formazioni, infatti, sono ancora a secco di vittorie visto ...