Australia | Lombardia protagonista del “Giro d’Italia through Queensland”

(Di domenica 26 settembre 2021) Le collaborazioni in campo istituzionale, economico, culturale, sportivo sono state al centro dell’evento organizzato dal ConsoleSalvatore Napolitano “” dedicato alla Regione, che si è svolto a Brisbane nei giorni scorsi presso ANFE-The Italian Club con la partecipazione di 90 ospiti che hanno degustato un menu lombardo ideato dallo Chef Andrea Ravezzani, Noosa Waterfront. Si è trattato della terza tappa, ricca di contenuti, dell’iniziativa ideata per promuovere il turismo delle radici e raccontare in un formato dinamico le storie degli italiani dele dei loro territori di origine in Italia. Un video-messaggio del Sindaco di Bormio Roberto Volpato ha offerto lo spunto per esplorare, fin da subito, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Australia Lombardia

Il Denaro

... " Live in Del Mar " , California (registrato il 28 Dicembre 1991 al Pat O'Brien Pavilion al Del Mar Fairgrounds ); " Live in Melbourne " ,(registrato il 1 Febbraio 1992 al The Palace di ...... Meng Wanzhou) e quelli tesissimi con l'. A quest'ultimo riguardo, interessanti e "... lo Hubei in Cina, lain Italia, New York negli Stati Uniti. Territori che si caratterizzano per ...Danni e gente in strada, il sisma avvertito a centinaia di km Roma, 22 set. (askanews) - Un sisma di magnitudo 5.9 ha colpito il Sud-est dell'Australia facendo tremare gli edifici ...Hanno insediato “locali” e ‘ndrine in ogni angolo del globo, puntando sui paesi del Pacifico, come Australia e Nuova Zelanda, così come verso le nazioni baciate dall’Atlantico, Argentina, Stati Uniti, ...