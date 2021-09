Aumenta il prezzo della pasta: ecco quanto costerà (Di domenica 26 settembre 2021) Altra mazzata per i consumatori: ora Aumenta anche il prezzo della pasta. ecco a quanto ammonta l’incremento e i motivi Ancora cattive notizie per i consumatori italiani in un momento storico economicamente difficile: oltre al rincaro bollette e difficoltà varie, adesso sale anche il valore della pasta. Come infatti riporta Il Giornale, basta fare già L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 26 settembre 2021) Altra mazzata per i consumatori: oraanche ilammonta l’incremento e i motivi Ancora cattive notizie per i consumatori italiani in un momento storico economicamente difficile: oltre al rincaro bollette e difficoltà varie, adesso sale anche il valore. Come infatti riporta Il Giornale, basta fare già L'articolo proviene da Consumatore.com.

