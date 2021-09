Atletica, Marcell Jacobs: “A Parigi 2024 per scrivere ancora la storia. Rimarrò sempre umile” (Di domenica 26 settembre 2021) Marcell Jacobs celebrato a Desenzano del Garda (Brescia), nella sua città tra la sua gente e nella sua città. Il Campione Olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 a Tokyo ha ricevuto il degno festeggiamento per le sue imprese, con un evento ad hoc realizzato e organizzato nella sua Patria, sulle sponde del Lago di Garda. Prima che Marcell sfrecciasse verso altri impegni e soprattutto festeggiamenti che lo attendevano (il bresciano, infatti, compie questa domenica 26 settembre 27 anni), abbiamo scambiato due chiacchiere. Marcell, sei consapevole di aver realizzato l’impresa più grande della storia dello sport italiano? Hai superato tutti: Mennea, Tomba, Bordin, Baldini, etc.? “No no, in realtà ancora non mi sono reso conto e forse preferisco non rendermene conto perché sarebbe una ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021)celebrato a Desenzano del Garda (Brescia), nella sua città tra la sua gente e nella sua città. Il Campione Olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 a Tokyo ha ricevuto il degno festeggiamento per le sue imprese, con un evento ad hoc realizzato e organizzato nella sua Patria, sulle sponde del Lago di Garda. Prima chesfrecciasse verso altri impegni e soprattutto festeggiamenti che lo attendevano (il bresciano, infatti, compie questa domenica 26 settembre 27 anni), abbiamo scambiato due chiacchiere., sei consapevole di aver realizzato l’impresa più grande delladello sport italiano? Hai superato tutti: Mennea, Tomba, Bordin, Baldini, etc.? “No no, in realtànon mi sono reso conto e forse preferisco non rendermene conto perché sarebbe una ...

Advertising

SkySport : ?? MURALES PER MARCELL JACOBS ?? Verrà inaugurato questa sera a Desenzano ???? Omaggio all'oro nei 100 metri a Tokyo 20… - flamminiog : RT @atleticaitalia: #atletica TANTI AUGURI MARCELL ???? ?? buon compleanno, campione! Ci hai regalato emozioni che non dimenticheremo mai… - BARBARACASTELL9 : RT @atleticaitalia: #atletica TANTI AUGURI MARCELL ???? ?? buon compleanno, campione! Ci hai regalato emozioni che non dimenticheremo mai… - zazoomblog : Atletica Marcell Jacobs festeggiato nella ‘sua’ Desenzano dopo le imprese olimpiche di Tokyo! - #Atletica #Marcell… - zazoomblog : Atletica Marcell Jacobs festeggiato da eroe nella ‘sua’ Desenzano. “Ho creduto nel mio sogno” - #Atletica #Marcell… -