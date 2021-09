Asl Bari | quasi un milione di somministrazioni L’elogio all’Asl Taranto per i vaccini agli stranieri non regolarmente residenti Italia | dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

(Di domenica 26 settembre 2021)di ieri pomeriggio: 979243 over 12 sottoposti ad almeno una somministrazione di vaccinonel territorio dell’Asl. Di seguito un comunicato diffuso da Babele: Consideriamo assolutamente favorevole il bilancio dell’iniziativa assunta dalla DirezioneASL dia favorepubblica, favorendo l’accesso al vaccino-covid alla popolazione straniera nonpresente territorio. Oltre 5.000 a oggi gliche hanno potuto ottenere la somministrazione dei, dei quali una grandissima parte irregolari o non iscritti al SSN. Laha avuto origine in seguito a una favorevole ...

Advertising

MolfettaLiveIt : #Molfetta ASL Bari: 'Somministrati 1 milione e 880 mila dosi nel nostro territorio' - MolfettaLiveIt : ASL Bari: 'Somministrati 1 milione e 880 mila dosi nel nostro territorio' - Ilikepuglia : Covid, il report Asl Bari: lieve aumento dei contagi ma prosegue la campagna vaccinale - broby68 : Nuove Tac all’ASL Bari: dopo Di Venere e Molfetta ecco Triggiano - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Una nuova Tac 128 slices ha eseguito il primo esame 2 giorni fa a Triggiano - TGR Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Asl Bari

MolfettaLive

Spiccano i 65 contagi in provincia di. Le persone attualmente positive sono 2.908. I pazienti ... Nel dettaglio nellaRoma 1 sono i 44 nuovi casi e un decesso. NellaRoma 2 sono 88 nuovi ...Spiccano i 65 contagi in provincia di. Le persone attualmente positive sono 2.908. I pazienti ... Nel dettaglio nellaRoma 1 sono i 44 nuovi casi e un decesso. NellaRoma 2 sono 88 nuovi ...Sono 4 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 25 settembre in Valle d'Aosta, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun decesso. Nella Regione in totale i c ...BARI - Sono 5.772.165 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 9.30 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 89% di que ...